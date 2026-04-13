Lazio, il punto sugli altri infortunati: come stanno Dele-Bashiru, Pellegrini e Gila

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RASSEGNA STAMPA - Sarri fa la conta degli indisponibili in vista dei prossimi impegni. Ai lungodegenti Provedel e Rovella (stagione finita per loro), si sono aggiunti gli ultimi problemi riportati da Marusic e Maldini, entrambi out per la sfida di campionato contro la Fiorentina. Il primo ha riportato uno stiramento ed è a serio rischio per la semifinale contro l'Atalanta, mentre per Daniel si tratta di un'infiammazione al tendine rotuleo (la stessa di Gila) e avrà bisogno di un po' di riposo.

I problemi non terminano qui. Nonostante siano partiti per Firenze, le condizioni di Dele-Bashiru e Pellegrini restano da monitorare. Come riferisce il Corriere dello Sport, il centrocampista è stato recuperato in extremis, ma ha ancora un problema all'adduttore, motivo per cui dal primo minuto tornerà a vedersi Basic, pronto a tornare in campo dopo oltre due mesi di assenza.

Il terzino, invece, appare tra i convocati pur non essendosi allenato. Sarri lo porterà al Franchi più per far numero, visto lo stop di Marusic. L'unico cambio sostituto naturale, ora, resta Hysaj. Gila, infine, continuerà a essere gestito in vista di Bergamo. Visto il continuo riacutizzarsi dell'infiammazione al ginocchio non si vogliono prendere rischi ed è probabile rivederlo direttamente in Coppa Italia.