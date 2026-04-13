Fiorentina - Lazio, niente sold-out al Franchi: il dato sui presenti
13.04.2026 09:45 di Christian Gugliotta
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© foto di Federico De Luca 2025
RASSEGNA STAMPA - Fiorentina - Lazio non scalda il popolo viola. Nonostante l'importanza della gara e la possibilità di strappare punti fondamentali in ottica salvezza, i tifosi di casa non riempiranno completamente le tribune del Franchi, forse ancora scottati dalla batosta subita in casa del Crystal Palace in Conference League.
Secondo il Corriere dello Sport, sono poco più di 19.000 i presenti previsti, dato abbastanza distante dai 22.000 necessari per far registrare il tutto esaurito. Nonostante la capienza ridotta a causa dei lavori e la situazione delicata vissuta dalla squadra di Vanoli, dunque, lo stadio avrà diversi seggiolini vuoti.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.