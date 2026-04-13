Lazio, Pedro è l'arma anti-Fiorentina: i suoi numeri fanno riflettere Sarri

13.04.2026 10:45 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, Pedro è l'arma anti-Fiorentina: i suoi numeri fanno riflettere Sarri
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RASSEGNA STAMPA - A poche ore dalla sfida contro la Fiorentina, Sarri ha praticamente delineato il suo undici iniziale. L'unico ballottaggio reale ancora aperto è quello per il ruolo di ala sinistra, dove Noslin e Pedro si contendono una maglia da titolare. Seppur Mau sia tentato di lanciare l'olandese dal 1', risulta sempre complicato privarsi di un campione senza tempo come lo spagnolo, soprattutto guardando alla sua vena realizzativa contro i viola.

Il Corriere dello Sport evidenzia come siano ben tre le reti segnate da Pedro in Serie A contro la Fiorentina, stesso bottino record realizzato contro Inter, Genoa, Monza e Udinese. La sua ultima marcatura è recente e risale allo scorso 7 gennaio, quando nella gara d'andata ha realizzato il calcio di rigore del definitivo 2-2 nel finale. Quando vede viola l'ex Barca è particolarmente ispirato e Sarri non potrà non tenerne conto.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.