Lazio, è emergenza terzini: la coppia Lazzari-Tavares non convince Sarri

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RASSEGNA STAMPA - L’infortunio di Marusic complica i piani della Lazio e può cambiare entrambi i terzini. Il montenegrino è out per un problema muscolare e al suo posto è pronto Lazzari, che ha fatto bene contro il Parma. In dubbio però anche Tavares sull’altra fascia, con Sarri che riflette su un possibile cambio più ampio della difesa.

La coppia Lazzari-Tavares, ricorda il Corriere dello Sport, è stata vista solo una volta in stagione, all’esordio contro il Como, e non ha convinto. Per questo il tecnico valuta alternative, anche in vista dei prossimi impegni ravvicinati, tra campionato e Coppa Italia, con la semifinale contro l’Atalanta già nel mirino.

A complicare il quadro c’è anche Pellegrini, non al meglio. Le opzioni restano aperte: confermare Tavares, inserire Pellegrini o puntare su Hysaj, più difensivo, ma poco utilizzato finora? Sarri deve decidere non solo per la Fiorentina, ma anche pensando alle prossime partite, vista l'emergenza sulle fasce.