Lazio, con un giallo a Firenze salteranno il Napoli: l’elenco dei diffidati
13.04.2026 12:45 di Mauro Rossi
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Sarà di scena questa sera al Franchi la Lazio, impegnata contro la Fiorentina nell’ultima gara della trentaduesima giornata di Serie A. Ancora tante assenze con cui fare i conti per Sarri, fondamentale allora fare attenzione anche al fattore cartellini per evitare di aggravare la situazione. Al momento c’è un solo calciatore nell’elenco dei diffidati, si tratta di Matteo Cancellieri che con un giallo salterebbe la gara di sabato prossimo a Napoli. Un’ammonizione farebbe invece entrare in diffida quattro giocatori: Gila (out a Firenze), Pedro, Tavares e Taylor.