Fiorentina, i convocati di Vanoli per la Lazio: la scelta su Kean, torna Solomon

13.04.2026 13:20 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fiorentina, i convocati di Vanoli per la Lazio: la scelta su Kean, torna Solomon
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A poche ore dal fischio d'inizio di Fiorentina - Lazio, il tecnico viola Paolo Vanoli ha diramato la lista dei giocatori convocati. Assenti Kean, Parisi, Brescianini e Fortini. Torna a disposizione, invece, Solomon. Di seguito tutti i nomi.

Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini;

Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Deli, Gosens, Kospo, Kouadio, Pongracic, Ranieri, Rugani;

Centrocampisti: Deli, Fabbian, Fazzini, Harrison, Mandragora, Ndour, Cianciulli;

Attaccanti: Braschi, Piccoli, Puzzoli, Solomon.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.