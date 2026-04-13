Fiorentina, i convocati di Vanoli per la Lazio: la scelta su Kean, torna Solomon
13.04.2026 13:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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A poche ore dal fischio d'inizio di Fiorentina - Lazio, il tecnico viola Paolo Vanoli ha diramato la lista dei giocatori convocati. Assenti Kean, Parisi, Brescianini e Fortini. Torna a disposizione, invece, Solomon. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini;
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Deli, Gosens, Kospo, Kouadio, Pongracic, Ranieri, Rugani;
Centrocampisti: Deli, Fabbian, Fazzini, Harrison, Mandragora, Ndour, Cianciulli;
Attaccanti: Braschi, Piccoli, Puzzoli, Solomon.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.