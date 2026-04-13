Lazio, Mattei: "Con la Fiorentina gara inutile. Lotito? È più interessato a..."
13.04.2026 14:30 di Christian Gugliotta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
A poche ore da Lazio - Fiorentina, Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei, evidenziando la scarsa utilità della gara del Franchi nell'economia della stagione dei biancocelesti. Queste le sue parole:
“Fiorentina-Lazio è una delle tante gare inutili di questo finale di stagione. Indipendentemente dal risultato, la Lazio sempre nona resterà. L’obiettivo è Bergamo, è questa la data cerchiata in rosso, la sfida che vale tutta la stagione.
"Stamattina convocazione Lega che riguarda l’elezione di giugno per il prossimo presidente federale. Quasi tutti fanno il nome di Malagò, tranne Lotito. Oggi il presidente della Lazio sarà più interessato a questa riunione o alla gara di Firenze?”.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.