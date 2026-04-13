Roma, ora rischia anche Massara: idea Giuntoli come diesse
13.04.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Gasperini o Ranieri e Massara. O uno o gli altri due. È questa la scelta che dovranno fare i Friedkin a fine stagione, come raccontato dall'edizione odierna de Il Messaggero. Se il tecnico dovesse rimanere sulla panchina della Roma, allora saranno i due dirigenti ad andare via. A quel punto inizierebbe di nuovo a Trigoria la ricerca di un direttore sportivo.
Da mesi ormai viene spesso accostato il nome di Giuntoli, ora senza squadra dopo l'addio alla Juventus. Al momento sembra essere l'unico nome in lista in caso di addio dell'attuale diesse, ma probabilmente ne usciranno altri fino all'inizio del mercato. Prima va comunque decisa la strategia e da chi ripartirà la società giallorossa il prossimo anno.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.