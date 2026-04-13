Cochi sicuro: “Stadio? La Roma è più avanti della Lazio. Mi auguro che…”

A un anno dalla sua elezione come presidente del Coni Lazio, Alessandro Cochi è intervenuto ai microfoni di nonsolocalcio.news. Oltre a fare un primo bilancio del suo ruolo ha parlato anche dei progetti di Lazio (Flaminio) e Roma (Pietralata) per gli stadi di proprietà. Di seguito le sue parole.

“Gli stadi a Roma? Si sta facendo molto ma ci sono delle lungaggini burocratiche che rendono tutto più difficile e si è perso tempo rispetto a quanto accaduto al Nord d’Italia, in Inghilterra ed in Germania per gli stadi di proprietà. Al momento la Roma è in vantaggio sui tempi rispetto alla Lazio, ma noto ed auspico un interesse concreto anche da parte della società biancoceleste. A patto che non si illudano i tifosi di Roma e Lazio che aspettano questa iniziativa da oltre venti anni e più. E che non riguardino solo il calcio ma tutte le altre discipline, con compagini di vertice nei rispettivi campionati federali. E chi più del Coni può sensibilizzare ad una missione per forza di cose pluridisciplinare? L’auspicio è che non si costruiscano più cattedrali che poi rischiano di finire nel deserto”.