PRIMAVERA | Lazio, Cuzzarella espulso contro il Verona: salterà il derby
Pessime notizie per la Lazio Primavera. Nel corso della sfida contro il Verona, Cristian Cuzzarella è stato espulso dal direttore di gara e salterà il derby di domenica per squalifica. Dopo un contrasto con un avversario, che ha portato all'assegnazione di un calcio di punizione per i gialloblù, l'attaccante ha protestato animatamente all'indirizzo di uno dei due guardalinee. Pronto l'intervento dell'arbitro Lovison che, dopo essersi consultato con il suo assistente, ha estratto il cartellino rosso senza alcuna esitazione.
Per la sfida contro la Roma, in programma il prossimo 19 aprile, mister Punzi non potrà dunque contare su un importante titolare, mentre riavrà a disposizione Bordoni e Farcomeni, entrambi al rientro dopo aver scontato un turno squalifica.