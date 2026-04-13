Muriqi lascia il Maiorca? La Lazio osserva interessata: ecco perché

Vedat Muriqi è diventato a tutti gli effetti una leggenda del Maiorca. Con gli ultimi due gol segnati contro il Rayo Vallecano, infatti, il centravanti è salito al primo posto della classifica cannonieri della storia del club, superando Eto'o. I suoi numeri di quest'anno hanno ovviamente attirato l'interesse di diversi club, come il Fenerbahce (sua ex squadra) e il Barcellona.

Difficile comunque che il kosovaro possa andare via visto il legame che si è creato con tutto l'ambiente, ma una sua cessione non è da escludere. In caso di addio, la Lazio ci guadagnerebbe e non poco. Questo perché nel passato accordo della cessione di Muriqi in Spagna, la società biancoceleste si è tenuta il 45% della futura rivendita.

Quasi la metà della cifra di un eventuale nuovo addio, quindi, andrebbe nelle casse di Formello. Nel caso in cui venisse pagata la clausola rescissoria da 40 milioni di euro presente nel contratto di Muriqi, per esempio, la Lazio ne guadagnerebbe ben 18. Per questo, nella Capitale si 'tifa' per la sua cessione in estate, così da ottenere qualche soldo extra da poter utilizzare sul mercato e non solo.