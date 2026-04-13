Lazio, Ballotta a sorpresa: "Sarri alla Fiorentina? Secondo me..."
13.04.2026 19:26 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Intevrenuto ai microfoni di Radio Bruno, Marco Ballotta ha detto la sua su Fiorentina-Lazio, partita in programma alle 20.45, e su un possibile futuro di Maurizio Sarri alla Viola.
"Quest’anno per De Gea non è stato semplice, ma lo scorso anno a Firenze ha fatto molto molto bene. So che squadre importanti hanno messo gli occhi su di lui, anche se credo che sia un giocatore da cui la società viola può ripartire. L’annata storta era inimmaginabile per il club viola. Quella della Lazio, invece, visti i presupposti iniziali lo era. Sarri in viola? Secondo me sarebbe perfetto, ma bisogna capire quanto sono profondi gli screzi con la società Fiorentina".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.