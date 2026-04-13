Lazio, tutto pronto per la sfida la Franchi: le immagini dallo spogliatoio - VIDEO

13.04.2026 19:15 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, tutto pronto per la sfida la Franchi: le immagini dallo spogliatoio - VIDEO
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Poco più di un'ora e poi ci sarà il calcio d'inizio di Fiorentina - Lazio. Gara delicata, sia la squadra di Vanoli sia quella di Sarri hanno necessità di fare punti per risalire qualche posizione in classifica. È tutto pronto al Franchi, si attende solamente l'arrivo dei biancocelesti allo stadio. Intanto, tramite i canali social ufficiali, la società ha condiviso le prime immagini di avvicinamento alla gara partendo proprio dallo spogliatoio che ospiterà Zaccagni e compagni che, per l'occasione, indosserano la maglia bianca.

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