Lazio, Cancellieri a Dazn: "Pensiamo al campionato. Mi manca il gol e..."
13.04.2026 20:12 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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La Lazio arriva allo stadio Artemio Franchi per affrontare la Fiorentina. A pochi minuti dal fischio di inizio, ai microfoni di Dazn è intervenuto Matteo Cancellieri: “Per noi è molto importante oggi come tutte le partite, una partita che ci può dare una mano dal punto di vista mentale dopo il pareggio e preparare la partita di Coppa Italia soprattutto. Gol? Mi manca e la mia titolarità è sicuramente un input per sfruttare questa chance, l’importante è fare un risultato con la squadra, non dobbiamo essere indirizzati per forza mentalmente alla partita con l’Atalanta. Dobbiamo pensare a quel che dovremo fare in campionato, passo per passo”.