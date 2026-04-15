Lazio senza centravanti: il dato sui tiri certifica il problema

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Il problema della Lazio è evidente: crea poco e, soprattutto, i centravanti incidono pochissimo sotto porta. I numeri lo confermano: i biancocelesti solo 14esimi in Serie A per tiri totali, segno di una produzione offensiva limitata rispetto alle rivali.

A fare la differenza sono gli esterni, non le punte centrali. Giocatori come Isaksen, Zaccagni e Cancellieri sono i più attivi al tiro, mentre i centravanti restano ai margini, con pochissime conclusioni e scarso impatto. Anche nell’ultima gara contro la Fiorentina, il reparto offensivo centrale ha inciso quasi zero.

Le difficoltà, riporta il Corriere dello Sport, emergono soprattutto in trasferta, dove la Lazio segna pochissimo, e nei primi tempi, spesso chiusi senza gol. La squadra tende a sbloccarsi solo nella ripresa, ma affidarsi sempre alle rimonte è rischioso.

Sarri ha provato diverse soluzioni, cambiando uomini e assetto, senza però risolvere il problema. Senza un centravanti continuo e coinvolto, l’attacco resta sbilanciato sugli esterni, diventando prevedibile e meno efficace.