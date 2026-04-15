Lazio, Maldini e Gila ci provano per Bergamo: Sarri pensa a come gestirli

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RASSEGNA STAMPA - Il Napoli in campionato è, vista la situazione attuale, praticamente di passaggio: la Lazio pensa già all’Atalanta. La sfida al Maradona, a pochi giorni dalla semifinale di Coppa Italia, servirà più come rodaggio che come vero obiettivo.

L’unico in forte dubbio è Marusic, alle prese con una lesione al polpaccio: il recupero è complicato. Per il resto, Sarri punta ad avere quasi tutta la rosa pronta per Bergamo, esclusi i lungodegenti Provedel e Rovella.

La gestione delle energie sarà fondamentale: contro il Napoli verrà valutato chi far giocare e chi risparmiare in vista della gara decisiva. Situazione delicata per Gila e Maldini, entrambi alle prese con problemi al ginocchio e da gestire con cautela. Nei prossimi giorni, spiega il Corriere dello Sport, Sarri deciderà se concedergli qualche minuto contro il Napoli o lasciarli completamente a riposo in vista della sfida all'Atalanta.

Zaccagni, appena rientrato, ha già riassaggiato il campo contro la Fiorentina, mentre Basic è tornato dopo un lungo stop. L’obiettivo è chiaro: arrivare al 22 aprile con la squadra al completo e nelle migliori condizioni per giocarsi tutto.