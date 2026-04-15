Lazio | Noslin, oltre al danno la beffa: l'attaccante si sente penalizzato
RASSEGNA STAMPA - Il caso Noslin si trasforma in una vera beffa: il giocatore è stato multato di 2.000 euro per simulazione su un presunto fallo in area, ma il contatto con Rolando Mandragora c’era, anche se lieve. Proprio da quell’episodio nasce una catena di decisioni contestate: niente rigore, ammonizione per simulazione e infine la sanzione economica, ritenuta ingiusta.
Il problema non è tanto la multa, quanto il principio: come riporta il Corriere dello Sport, Noslin si sente penalizzato senza motivo, anche perché si tratta del secondo giallo consecutivo ricevuto, dopo quello contro il Parma.
A fine partita, Maurizio Sarri ha raccontato che l’arbitro avrebbe ammesso il contatto, giudicandolo però troppo leggero per concedere il rigore. Una spiegazione che non convince: secondo Sarri, episodi simili quest’anno sono stati spesso puniti con il penalty, e manca uniformità di giudizio.
Resta quindi l’amarezza per una decisione confermata anche dopo il controllo VAR, nonostante il richiamo all’on field review. Un episodio che riaccende le polemiche su interpretazioni e coerenza arbitrale, specialmente con la Lazio di mezzo.