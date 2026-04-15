Lazio, il derby è un'incognita: ecco quando si sarebbe dovuto giocare
15.04.2026 10:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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RASSEGNA STAMPA - Tra le polemiche per un derby che potrebbe esser spostato di lunedì, rischia di passare inosservata la notizia sull'orario e la data originariamente, ma non ufficialmente, scelte per far disputare la stracittadina tra Roma e Lazio. Secondo quanto viene riportato dal Messaggero, infatti, in virtù della decisione del Viminale di vietare i derby della Capitale in notturna dopo quanto avvenuto un anno fa nei quartieri circostanti l'Olimpico, l'Osservatorio aveva inizialmente indicato domenica 17 maggio, ore 12.30, come data utile per la calendarizzazione della partita. Una scelta concordante con quella del match d'andata che, però, dovrà scontrarsi con le finale degli Internazionali.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.