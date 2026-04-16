Lazio, Oddi duro: "Qualcuno deve fare un passo indietro. Sarri..."

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© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore della Lazio Giancarlo Oddi ha parlato del rapporto intricato tra Sarri e la società, elogiando la stagione del primo ed evidenziando le colpe della seconda con riferimento allo sciopero della tifoseria biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"Sarri ha fatto la fortuna della società quando aveva tutti contro in estate. Ora, invece, parliamo di un rapporto compromesso, di scelte di mercato non condivise. Se la società e Sarri non vanno tanto d’accordo è chiaro che il resto nei risente".

"Il valore di questa squadra è quello che ha espresso, anzi forse anche qualcosa di più di quanto pensassi. Sarri ha fatto il suo, ma la cosa peggiore è lo sciopero dei tifosi. È la cosa più brutta che può esserci per la Lazio tutta. Il fondo è stato toccato per questo motivo, qualcuno avrà anche sbagliato o no? Sarebbe opportuno che qualcuno sia in grado di ammettere le proprie responsabilità. Non è una vergogna fare un passo indietro nella vita. La Lazio questo problema se lo è creato da sola ed ora qualcuno deve fare dei passi indietro".