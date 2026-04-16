Conference League | La Fiorentina vince ma non basta, Crystal Palace in semifinale
16.04.2026 23:07 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Anche la Fiorentina saluta l’Europa ed è l’ultima italiana a dire addio alle coppe europee insieme al Bologna. I viola tentano una rimonta difficilissima ma, nonostante il successo per 2-1, ad andare in semifinale è il Crystal Palace in virtù del 3-0 maturato all’andata.
In semifinale anche il Rayo Vallecano che elimina l’AEK a un passo da una rimonta storica e lo Strasburgo che cala il poker contro il Mainz ed elimina i tedeschi che, all’andata, si erano imposti per 2-0. Si qualifica anche lo Shakhtar Donetsk che elimina l’AZ.
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autore
Jessica Reatini
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