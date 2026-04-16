Lazio, Nesta ricorda Eriksson: "Mi ha insegnato a trattare bene le persone"

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L'ex calciatore della Lazio e idolo dei tifosi biancocelesti Alessandro Nesta ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Tra i vari temi affrontati, Nesta ha parlato di Sven Goran Eriksson e di quanto siano stati importanti i suoi insegnamenti. Di seguito le sue parole.

"Io ho avuto tanti casini a casa, ero sempre arrabbiato, mi rivolgevo male alle persone. Eriksson mi ha insegnato come trattarle bene e tirare fuori il loro meglio. Se entri dentro il cuore della persona, ce l'hai per sempre. Lui ci ha trattato sempre bene e io ho fatto sempre di tutto per farlo rimanere in panchina. Quando andavamo male e lui poteva essere a rischio, io andavo ancora più forte la domenica dopo. La rabbia che avevo da ragazzino mi ha aiutato. Io vengo da un quartiere popolare, ho visto che potevo farcela e quella rabbia mi ha permesso di andare più forte degli altri. Poi sono riuscito a stare in alto grazie a una disciplina diversa, anche godendomela di più. Se rimani lo stesso, poi ti perdi".