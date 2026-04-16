Serie A, Simonelli: "Derby? È complicato. L'orario dipende da..."
16.04.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
A margine dell’evento 'Il Foglio a San Siro', l'amministratore delegato della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato della questione relativa all'orario del derby di Roma, che potrebbe essere spostato per gli Internazionali di tennis. Queste le sue parole ai media presenti: "Il derby? E' complesso perché non c'è ampia libertà di scelta degli orari per motivi di ordine pubblico. Dobbiamo trovare uno slot orario che non vada a influire con gli Internazionali d'Italia. Purtroppo il calendario non è stato favorevole da questo punto di vista. Stiamo ragionando per far godere i tifosi di Roma e Lazio del derby, ma anche gli appassionati di tennis della finale degli Internazionali".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.