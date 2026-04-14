Giudice Sportivo | Fiorentina - Lazio, multato Noslin! E la simulazione...
14.04.2026 12:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Continua a far parlare l'episodio del secondo tempo di Fiorentina - Lazio. In occasione dell'intervento di Mandragora su Noslin in area, l'arbitro Fabbri ha deciso di ammonire per simulazione l'attaccante olandese, confermando la sua scelta anche dopo il richiamo del Var. Il Giudice Sportivo, oltre a chiarire i motivi del giallo, ha multato l'ex Verona per 2mila euro. Di seguito la nota.
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)
NOSLIN Tijjani (Lazio): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria