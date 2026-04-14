Fiorentina - Lazio, le pagelle dei quotidiani: disastro Lazzari, si salva Noslin
RASSEGNA STAMPA - La Fiorentina vince al Franchi. Decide un gol di Gosens, che stacca su Lazzari e stende la Lazio. Del secondo tempo rimane un episodio dubbio nell'area viola, per un contatto tra Mandragora e Noslin non considerato falloso dall'arbitro Fabbri dopo la revisione al Var. La prestazione della squadra di Sarri resta comunque molto insufficiente, come si vede anche nelle pagelle dei quotidiani. Di seguito tutti i voti.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Motta 5,5; Lazzari 4,5, Romagnoli 6, Provstgaard 6, Nuno Tavares 6; Basic 5,5 (46' Dele-Bashiru 5), Patric 6, Taylor 5,5 (79' Ratkov 6); Cancellieri 5 (68' Isaksen 5), Dia 5,5 (68' Pedro 5,5), Zaccagni 5,5 (46' Noslin 6,5). Sarri 5,5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 5,5; Lazzari 5, Romagnoli 5,5, Provstgaard 5, Nuno Tavares 5,5; Basic 5 (46' Dele-Bashiru 5,5), Patric 5, Taylor 5,5 (79' Ratkov 6); Cancellieri 5 (68' Isaksen 5), Dia 5,5 (68' Pedro 6), Zaccagni 5 (46' Noslin 6). Sarri 5.
IL MESSAGGERO - Motta 5,5; Lazzari 4,5, Romagnoli 6, Provstgaard 6, Nuno Tavares 6; Basic 4,5 (46' Dele-Bashiru 5), Patric 6,5, Taylor 5 (79' Ratkov 6,5); Cancellieri 4,5 (68' Isaksen 5), Dia 5,5 (68' Pedro 4,5), Zaccagni 5 (46' Noslin 6,5). Sarri 5.
TUTTOSPORT - Motta 6; Lazzari 5, Romagnoli 6, Provstgaard 6, Nuno Tavares 6; Basic 5,5 (46' Dele-Bashiru 6), Patric 6, Taylor 6 (79' Ratkov sv); Cancellieri 5,5 (68' Isaksen 6), Dia 5,5 (68' Pedro 6), Zaccagni 6,5 (46' Noslin 6). Sarri 6.