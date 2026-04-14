Fiorentina - Lazio, le pagelle dei quotidiani: disastro Lazzari, si salva Noslin

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DIOGO LEITE VIA A ZERO: LO SEGUONO DUE CLUB DI A E... CALCIOMERCATO LAZIO - Diogo Leite non rinnoverà con l'Union Berlino. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il centrale portoghese lascerà il club a parametro zero. Su di lui c'è da tempo l'interesse della Lazio, che già a gennaio... CALCIOMERCATO LAZIO - Diogo Leite non rinnoverà con l'Union Berlino. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il centrale portoghese lascerà il club a parametro zero. Su di lui c'è da tempo l'interesse della Lazio, che già a gennaio...