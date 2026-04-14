Ex Lazio | Mancini batte Inzaghi: decisivi i rigori. E segna anche Milinkovic
14.04.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Vince Mancini. La sfida tra i due ex Lazio si conclude con il passaggio del turno dell'Al Sadd, che ha vinto anche aritmeticamente il campionato qatariota. Eliminato dalla Champions League asiatica Simone Inzaghi, che ha perso ai rigori con il suo Al Hilal. Nei novanta minuti, inoltre, era arrivato anche il gol di un altro ex biancoceleste, ovvero Sergej Milinkovic-Savic. Ma non è bastato.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.