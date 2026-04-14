Lazio, il ridimensionamento passa dai numeri: mai così male da oltre 15 anni
RASSEGNA STAMPA - Crollo totale di ambizioni e aspettative. Non esiste più la Lazio che navigava stabilmente in zona Europa League sognando di strappare un posto in Champions. Dopo la stagione del secondo posto i biancocelesti sono crollati dal punto di vista del piazzamento finale in classifica e anche quest’anno non sarà da meno.
Due settimi posti e, per ora, un nono posto. Questo il magro bottino della Lazio nelle ultime tre stagioni, come non accadeva da oltre quindici anni. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, era dal periodo tra la stagione 2007/08 e quella 2009/10 che la Lazio non si piazzava per tre campionati di fila fuori dalle prime sei.
Impensabile evitare questo triste traguardo negativo guardando classifica e punti a disposizione. Ma anche punti portati a casa finora: sempre dal 2010, infatti, la Lazio non si trovava alla fine della trentaduesima giornata di Serie A con appena 44 punti in classifica.