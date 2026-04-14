Lazio, Sabatini: "La sconfitta a Firenze è lo specchio della stagione..."

Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il putno sulla stagione della Lazio, ripartendo dalla sconfitta contro la Fiorentina subita ieri sera all'Artemio Franchi.

LA PARTITA - "I primi dieci minuti sono stati molto buoni. Questa squadra conclude poco. De Gea ha fatto un paio di buone parate, Cancellieri sbaglia un gol in una situazione in cui un calciatore di Serie A deve tirare meglio. Sul gol di Gosens il pallone passa nel centimetro tra la mano di Motta e il palo. La partitra di ieri rappresenta anche la stagione. Sarri è un ottimo lavoratore, ma come succede a tanti, sta sfruttando il fatto che non si parla del gioco e dei risultati della Lazio, ma che si parla di tutto il resto. Giusto farlo visto quello che è successo a livello societario, però alla fine la Lazio senza giocare le coppe ha tanti punti in meno in campionato".

CLEAN SHEET - "I clean sheet? Mi sembrano la ciliegina sulla torta. Noi dobbiamo parlare della torta, non della ciliegina. Fino a qualche anno fa si parlava del possesso palla, la Lazio ieri lo ha dominato. Poi c'è stata la moda degli xG, anche qui la Lazio ha dominato. In questo weekend secondo gli xG il Como doveva battere l'Inter, l'Atalanta la Juve e il Milan l'Udinese. Gli xG valgono due coriandoli in più a carnevale".

OCCASIONE ATALANTA - "La Lazio è nona in classifica. Significherebbe fare il turno preliminare di Coppa Italia ad agosto. Il calcio come la vita offre sempre dei gol al novantasimo o dei sogni da realizzare c'è Atalanta-Lazio il 22 aprile. Se la Lazio gioca la stessa partita difensiva della Juventus può farcela. ".