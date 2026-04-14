Parma, Apolloni: "Troilo rivelazione. Contro la Lazio..."
Luigi Apolloni, ex capitano del Parma, è intervenuto ai microfoni di ParmaLive.com per commentare la prova degli emiliani contro il Napoli e per elogiare la stagione di Mariano Troilo, una delle rivelazioni della stagione. Di seguito le sue parole.
"Il reparto difensivo crociato è stato guidato, ancora una volta, da Mariano Troilo, che era stato assente contro la Lazio per squalifica. Aveva fatto una grande prova all'andata contro i partenopei e a San Siro contro il Milan, dimostrando una grande capacità di concentrazione. Con il tempo imparerà a giocare ad alto livello con continuità anche con avversari di caratura diversa. Il suo campionato ha avuto qualche sbavatura, ma si può considerare a tutti gli effetti la rivelazione della stagione del Parma assieme a Keita".