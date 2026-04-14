Udinese, Runjaic perde Davis per infortunio: è a rischio anche per la Lazio
14.04.2026 14:45 di Christian Gugliotta
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Si ferma Keinan Davis. Attraverso un comunicato, l'Udinese ha reso noto che l'attaccante ha riportato un trauma distrattivo al bicipite femorale destro, che lo costringerà a saltare la prossima sfida contro il Parma. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, ma il rischio è che l'ex Watford, fin qui autore di 10 gol in campionato, resti indisponibile anche per la gara successiva contro la Lazio, in programma lunedì 27 aprile.
Nella nota diffusa dal club si legge: "Udinese Calcio comunica che Keinan Davis ha riportato un trauma distrattivo al bicipite femorale destro. Keinan sarà valutato nei prossimi 10 giorni ed ha già iniziato l’iter di recupero".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.