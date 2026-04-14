Fiorentina - Lazio, Patric fa discutere: le pagelle dei quotidiani
14.04.2026 11:45 di Mauro Rossi
RASSEGNA STAMPA - Pareri contrastanti dopo il ritorno di Patric in regia nella gara tra Fiorentina e Lazio. Lo spagnolo, assente contro il Parma, è tornato titolare nel nuovo ruolo a centrocampo contro i toscani ed è rimasto in campo per tutti i novanta minuti. La sua prestazione, però, ha creato molto dibattito tra i quotidiani tra promozioni convinte e bocciature secche. Di seguito le sue pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT: Patric 6
GAZZETTA DELLO SPORT: Patric 5
IL MESSAGGERO: Patric 6,5
TUTTOSPORT: Patric 6