Ex Lazio | Immobile torna a Pescara: presente sugli spalti dell'Adriatico
14.04.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Un ritorno romantico che rievoca dolcissimi ricordi per tutti i tifosi della Pescara. In occasione della gara di Serie B contro la Sampdoria, sugli spalti dello stadio Adriatico c'era Ciro Immobile. L'ex capitano della Lazio, ora al Paris FC, è tornato in Abruzzo dove ha giocato nella stagione 2011/12 insieme a Verratti e soprattutto Insigne, che a gennaio ha firmato con il club biancoceleste. Di seguito il video.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.