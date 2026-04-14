Fiorentina - Lazio | La Gazzetta dello Sport controcorrente: Fabbri promosso

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RASSEGNA STAMPA - Continua a far discutere la direzione di Fabbri nella gara tra Fiorentina e Lazio. Il fischietto di Ravenna si è reso protagonista di una goffa ammonizione a Noslin dopo un contatto con Mandragora nell’area di rigore viola. Richiamato dal Var, Fabbri ha scelto di non concedere il rigore e non togliere neanche il cartellino all’olandese.

Una scelta estremamente discussa per molti, ma non per la Gazzetta dello Sport. Nella moviola, infatti, si legge: “Contrasto tra Mandragora e Noslinin area della Fiorentina: il contatto è lieve, Fabbri viene chiamato al Var ma giustamente non cambia idea. Sarebbe stato il classico ‘rigorino’. Bravo l’arbitro, anche se il giallo per simulazione al giocatore della Lazio è esagerato”.

Promosso, quindi, con tanto di lode Fabbri. Che infatti porta a casa dalla gara tra Fiorentina e Lazio un 6,5 secondo la Gazzetta dello Sport: “Il contatto fra Mandragora e Noslin è leggero: giusto non dare rigore, ma giallo esagerato al giocatore della Lazio”.