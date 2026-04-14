Lazio, Melli durissimo: "Fossi Sarri mi dimetterei subito!"
14.04.2026 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca 2026
La Lazio è uscita sconfitta dal Franchi. Ha vinto la Fiorentina di Vanoli grazie al gol segnato nel primo tempo da Gosens. I viola ora si sono staccati dalla zona calda della classifica e sembrano essere fuori pericolo dalla lotta per non retrocedere. I biancocelesti, invece, si attestano al nono posto: solo la Coppa Italia può salvare la stagione.
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha parlato della prestazione della squadra di Sarri e del futuro del tecnico. Di seguito le sue parole a riguardo: “Contro la Fiorentina abbiamo visto una Lazio indecente! Fossi in Maurizio Sarri mi sarei dimesso seduta stante. Il rigore? Giusto, non c’era, ma nemmeno la simulazione…".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.