Lazio, Melli durissimo: "Fossi Sarri mi dimetterei subito!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

La Lazio è uscita sconfitta dal Franchi. Ha vinto la Fiorentina di Vanoli grazie al gol segnato nel primo tempo da Gosens. I viola ora si sono staccati dalla zona calda della classifica e sembrano essere fuori pericolo dalla lotta per non retrocedere. I biancocelesti, invece, si attestano al nono posto: solo la Coppa Italia può salvare la stagione.

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha parlato della prestazione della squadra di Sarri e del futuro del tecnico. Di seguito le sue parole a riguardo: “Contro la Fiorentina abbiamo visto una Lazio indecente! Fossi in Maurizio Sarri mi sarei dimesso seduta stante. Il rigore? Giusto, non c’era, ma nemmeno la simulazione…".