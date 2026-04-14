Roma, Pellegrini è out: punta a rientrare nel derby contro la Lazio
14.04.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Si è fermato Lorenzo Pellegrini. Nell'ultima vittoria contro il Pisa, il capitano della Roma ha accusato una lesione al polpaccio. Rimarrà fermo per circa un mese: il suo obiettivo, come riportato da Il Corriere dello Sport, è quello di rientrare nel derby contro la Lazio della penultima giornata di campionato. Il suo lavoro a Trigoria è già iniziato, farà di tutto per esserci per le ultime due partite di campionato.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.