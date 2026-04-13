Fiorentina - Lazio, le formazioni ufficiali: gioca Zaccagni! Fuori Cataldi e...
La prima di due trasferte consecutive. Dopo il pareggio in casa contro il Parma, la Lazio vola al Franchi per affrontare la Fiorentina di Vanoli. Sarri sceglie Zaccagni che torna titolare dal primo minuto dopo l'infortunio. Sulle fasce confermati Lazzari a destra e Nuno Tavares a sinistra mentre, a centrocampo, ecco di nuovo Patric con Cataldi che partirà dalla panchina. In attacco out Maldini c'è Dia al centro insieme a Cancellieri.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Mandragora, Ndour, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. All.: Vanoli.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.