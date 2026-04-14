Italia, Conte in pole per la panchina. Ma occhio ad Allegri e al terzo incomodo

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RASSEGNA STAMPA - Prima il presidente federale, poi il nuovo commissario tecnico della Nazionale. La tabella di marcia è definita e porterà a giugno Silvio Baldini sulla panchina degli Azzurri come tecnico ad interim. Poi ci sarà tempo per scegliere il nuovo CT in quella che, secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, è diventata una corsa a due col terzo incomodo in agguato.

In testa rimane infatti sempre il nome di Antonio Conte, con De Laurentiis che ha già aperto all’eventuale separazione e lo stesso tecnico salentino che non ha mai nascosto il desiderio di ritorno in Azzurro, facendo capire di essere decisamente interessato. Staccato di poco Max Allegri: nonostante le rassicurazioni arrivate dal Milan e le frasi di circostanza del tecnico livornese, infatti, nelle ultime ore prende piede il nome dell’allenatore rossonero soprattutto se dal club meneghino no dovessero arrivare rassicurazioni sul prossimo mercato.

Sullo sfondo, poi, occhio sempre a Roberto Mancini: si libererà tra poche settimane dall’Al Sadd e sarebbe interessato al ritorno, per quanto il suo nome al momento rimanga indietro rispetto a quelli di Conte e Allegri.