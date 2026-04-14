Fiorentina - Lazio, i quotidiani bocciano Sarri: le pagelle
14.04.2026 13:15 di Mauro Rossi
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RASSEGNA STAMPA - Una sconfitta che lascia pochi strascichi in termini di classifica per una Lazio ancora una volta alle prese con una lunghissima serie di infortuni. Dieci i giocatori assenti nella rifinitura pre Fiorentina, come spiegato dallo stesso Maurizio Sarri nel post partita, tanti anche quelli messi in campo quasi forzatamente, ancora lontani dalla migliore condizione possibile. Nonostante la consueta emergenza, il tecnico biancoceleste non convince i quotidiani. Di seguito le sue pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT: Sarri 5,5
GAZZETTA DELLO SPORT: Sarri 5
IL MESSAGGERO: Sarri 5
TUTTOSPORT: Sarri 6