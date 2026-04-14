Roma, è gelo a Trigoria: Gasperini e Ranieri si ignorano. Cosa succede

14.04.2026 12:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Roma, è gelo a Trigoria: Gasperini e Ranieri si ignorano. Cosa succede
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Situazione pesante in casa Roma. Gasperini e Ranieri si ignorano, come raccontato da Il Corriere dello Sport. Ieri, a pranzo insieme a Trigoria, non si sono salutati: il tecnico è ferito dalle parole del pre partita della gara contro il Pisa del senior advisor, fermo sulle sue posizioni. E in tutto questo i Friedkin rimangono in silenzio.

Dan infatti è rimasto spiazzato dallo strappo tra i due: la società apprezza molto il lavoro di Ranieri, così come quello di Gasperini. Ma la frattura tra i due è troppo profonda per essere ricucita. A fine stagione si tireranno le somme, ma sembra ormai chiaro a tutti che questo gruppo di lavoro, compreso anche Massara, non può andare avanti insieme. Qualcuno lascerà Trigoria, se non tutti.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.