Roma, è gelo a Trigoria: Gasperini e Ranieri si ignorano. Cosa succede
RASSEGNA STAMPA - Situazione pesante in casa Roma. Gasperini e Ranieri si ignorano, come raccontato da Il Corriere dello Sport. Ieri, a pranzo insieme a Trigoria, non si sono salutati: il tecnico è ferito dalle parole del pre partita della gara contro il Pisa del senior advisor, fermo sulle sue posizioni. E in tutto questo i Friedkin rimangono in silenzio.
Dan infatti è rimasto spiazzato dallo strappo tra i due: la società apprezza molto il lavoro di Ranieri, così come quello di Gasperini. Ma la frattura tra i due è troppo profonda per essere ricucita. A fine stagione si tireranno le somme, ma sembra ormai chiaro a tutti che questo gruppo di lavoro, compreso anche Massara, non può andare avanti insieme. Qualcuno lascerà Trigoria, se non tutti.