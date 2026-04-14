Fiorentina, l'elogio di Commisso dopo la Lazio: "Grande intensità e voglia!"
14.04.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca 2026
Dopo la vittoria contro la Lazio, il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso ha esultato ed elogiato la prestazione dei suoi giocatori al termine della gara del Franchi. Di seguito le sue parole alla squadra nell'immediato post partita: "Prestazione di grande intensità e voglia per arrivare a questo risultato importantissimo. Dobbiamo continuare con questo spirito e questa voglia di combattere fino alla fine della stagione".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.