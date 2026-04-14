FORMELLO - Lazio, la ripresa: la gestione di Sarri tra Napoli e Atalanta

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Ripresa immediata dopo Firenze. Settimana più corta in vista del Napoli, con un occhio anche e soprattutto all'Atalanta in Coppa Italia. Sarri ha solo tre allenamenti per fare i conti con le tante assenze e gli acciacchi degli ultimi giorni. Sicuramente non ci sarà Marusic, alle prese con una lesione di basso grado al polpaccio destro. Potrebbe essere l'unico davvero indisponibile anche a Bergamo. I tempi sono strettissimi, ci vorrebbe un recupero lampo per rivederlo subito in campo.

Tutti gli altri saranno gestiti, dipenderà dalle scelte a ridosso della gara del Maradona. Da Bologna non si è più visto Gila, sta facendo di tutto per tornare mercoledì prossimo. Bisognerà valutare anche Maldini: ha saltato la Fiorentina per un'infiammazione al tendine rotuleo (come Pellegrini), nel weekend potrebbe essere preservato. Al Franchi sono rientrati Patric, Dele-Bashiru, Basic e Zaccagni, mentre è rimasto a riposo Cataldi. Fa parte del programma di divisione dei minuti e delle energie dello staff tecnico, sarà fondamentale in questi giorni per evitare nuovi problemi.