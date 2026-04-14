Totti duro: "Che Ranieri e Gasperini rispettino la Roma!"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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Francesco Totti, storico ex capitano della Roma, ha partecipato a una live su eBay con cardshub_it, parlando anche dello scontro tra Gian Piero Gasperini, tecnico giallorosso, e Claudio Ranieri, senior advisor della società: "Non vorrei entrare in questa, tra virgolette, dinamica, però da tifoso della Roma l'obiettivo principale è restare uniti, anche se ci sono screzi interni"

Totti addirittura dà un consiglio alle due persone coinvolte: "Alla fine sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi della Roma e verso la società. Anche perché ancora stiamo là, a tre punti dalla Juventus. Spero che si uniscano le forze che si hanno a disposizione, poi a giugno si tireranno le somme. L'unico obiettivo è la Roma in questo momento, quello che tutti noi romanisti ci auguriamo che possa andare tutti nella stessa direzione. Poi i problemi ci stanno ovunque, però esporli così in questo momento non mi sembra giusto".