Fiorentina - Lazio, Merlo: "Primi minuti scioccanti, ma abbiamo vinto con merito"
14.04.2026 21:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
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L'ex centrocampista Claudio Merlo ha parlato a Radio FirenzeViola, tornando sulla vittoria per 1-0 di ieri sera ottenuta dalla Fiorentina contro la Lazio: "Ieri la partita era importante. I primi dieci minuti sono stati scioccanti, poi piano piano abbiamo iniziato a giocare e abbiamo vinto meritatamente. Ora la squadra si è tolta dalla zona retrocessione. Gosens dovrebbe stare di più in area avversaria. Lui ha sempre segnato di testa e sa come fare male agli avversari. Quest'anno corrono tutti e poi ad un certo punto vedi dalla faccia che sembrano andare in affanno".
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.