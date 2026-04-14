Fiorentina - Lazio, Merlo: "Primi minuti scioccanti, ma abbiamo vinto con merito"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista Claudio Merlo ha parlato a Radio FirenzeViola, tornando sulla vittoria per 1-0 di ieri sera ottenuta dalla Fiorentina contro la Lazio: "Ieri la partita era importante. I primi dieci minuti sono stati scioccanti, poi piano piano abbiamo iniziato a giocare e abbiamo vinto meritatamente. Ora la squadra si è tolta dalla zona retrocessione. Gosens dovrebbe stare di più in area avversaria. Lui ha sempre segnato di testa e sa come fare male agli avversari. Quest'anno corrono tutti e poi ad un certo punto vedi dalla faccia che sembrano andare in affanno".