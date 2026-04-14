Amoruso: "Sarri alla Fiorentina? Sei mesi fa avrei detto no, ma oggi..."
14.04.2026 23:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio l’ex calciatore Lorenzo Amoruso ha detto la sua su un possibile approdo di mister Sarri sulla panchina della Fiorentina.
"Sei mesi fa avrei detto di no. Ora, con la situazione che si è creata alla Lazio, con l'arrivo di Paratici alla Fiorentina... Sono in una nuova situazione, i rapporti allora alla Juve non furono idilliaci, ma per me un insegnante di calcio come lui andrebbe bene. Poi dipenderà molto da quanto la società investirà, da chi andrà via”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide