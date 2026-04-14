Giustiniani (Dazn): "Ritmi bassi, ma Fiorentina con più ardore della Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

Intervenuto a Radio Firenzeviola, il giornalista di Dazn Gabriele Giustiniani ha parlato della vittoria della Fiorentina contro la Lazio grazie al gol di Gosens nel primo tempo. Di seguito le sue parole sulla prestazione delle due squadre.

"A livello di occasioni la Lazio aveva prodotto qualcosina di più però la Fiorentina ha mostrato maggiore compattezza e maggiore voglia di arrivare al risultato pur non offrendo un gioco eccezionale. Tutto sommato non è un risultato così bugiardo, ho visto un pizzico di ardore in più nella Fiorentina. Ci sono stati ritmi abbastanza bassi però per la Fiorentina aver portato a casa un risultato così, sia la notizia migliore possibile. Siamo almeno all'80% di salvezza per la Fiorentina perché ho visto le difficoltà di Cremonese e Lecce".