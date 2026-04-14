Champions League, tutto facile per il Psg. Lookman porta l'Atletico in semifinale
La Champions League 2025/2026 ha le due prime semifinaliste di questa edizione. Tra Liverpool e Psg non c’è storia perché, dopo il 2-0 dell’andata, la squadra di Luis Enrique si impone per 0-2 anche al ritorno grazie alla doppietta nel secondo tempo di Dembélé e stacca il pass per la semifinale.
Molto più combattuta la sfida tra Atletico Madrid e Barcellona. I blaugrana partono benissimo passando in vantaggio dopo appena 4 minuti con la rete di Yamal. Poco prima della mezz’ora è invece la rete di Fernan Torres a completare la rimonta e a rimettere in pari il match dopo la gara dell’andata. Al 31’ arriva però il gol dell’Atletico firmato dall’ex Atalanta Lookman che consegna, nonostante la sconfitta, la semifinale alla squadra di Simeone.
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