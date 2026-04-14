Lotito: "Prima c'era il patron-coglion che metteva i soldon, oggi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Presidente della Lazio e Senatore della Repubblica Claudio Lotito è intervenuto nel corso dell’audizione del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, davanti alla 7ª commissione, affrontando soprattutto il tema della necessità di un rinnovamento del sistema. Di seguito un estratto.

"Io sono da ventidue anni nel calcio, mi spiace constatare che il Parlamento ha abdicato ai propri ruoli, con la scusa dell'autonomia dello sport. Nessuno la intacca. Le leggi si scrivono, poi ci sono le norme interne della Federcalcio, per carità. Oggi seguiamo regole previste in un calcio romantico, dove c'era il patron-coglion che metteva i soldon e andava tutto bene. Oggi gli interessi sono diversi, la visibilità è mondiale e le ricadute sul piano dell'immagine o identitario sono completamente diversi".