Caos Roma, il gelo tra società e Gasperini chiude le porte al ritorno di Totti?
RASSEGNA STAMPA - Giornate concitate in casa Roma. Continua il gelo tra Ranieri e Gasperini, protagonisti negli ultimi giorni di un acceso botta e risposta. Una situazione che la società giallorossa dovrà risolvere nelle prossime settimane e che, per il momento, mette a rischio anche il ritorno di Francesco Totti in società.
Dopo la cena tra l’ex capitano giallorosso e Gasperini di quaranta giorni fa, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, non si è mosso più nulla. Zero contatti con Trigoria per discutere l’inserimento in società di Totti, che sembrava cosa fatta a febbraio.
Da allora anche un nuovo incontro a cena con Gasperini e Candela di cui non era stata informata la dirigenza giallorossa. Questo, più il caos tra il tecnico e il duo composto da Ranieri e Massara, ha rallentato l’inserimento di Totti, ora congelato in attesa della fine della stagione.