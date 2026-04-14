Mondiali 2026, svolta storica della Rai: al commento una voce femminile
14.04.2026 13:10 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di José María Díaz Acosta
Per la prima volta nella storia ci sarà anche una telecronista donna al commento dei Mondiali del 2026 che andranno in onda sulla Rai. Si tratta di Tiziana Alla che sarà la prima voce femminile a effettuare una telecronaca di una partita di calcio maschile di Coppa del Mondo. Bordocampista della Nazionale da ormai quattro anni e voce dell’Italia femminile Alla ha così commentato la vicenda ai microfoni de il Corriere della Sera... <<<TIZIANA ALLA >>>
autore
Jessica Reatini
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