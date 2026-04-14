Lazio, Lotito: "Che senso ha puntare sui giovani? C'è una clausola che..."
14.04.2026 11:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Intervistato da La Repubblica, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato della situazione del calcio italiano tra i problemi dopo l'ultimo flop Mondiale e la nuova presidenza della FIGC. Di seguito le sue parole.
"C’è una clausola secondo cui io investo su un ragazzo, lo faccio studiare e lo aiuto a crescere. Poi lui dopo due anni può liberarsi. Così che senso ha mettere dei soldi su un giovane? Una volta era diverso. Questi sono i problemi del calcio".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.