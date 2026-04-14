Fiorentina - Lazio, Cancellieri non pervenuto: le sue pagelle

14.04.2026 12:15 di  Mauro Rossi   vedi letture
Fiorentina - Lazio, Cancellieri non pervenuto: le sue pagelle
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RASSEGNA STAMPA - Schierato titolare al posto di Isaksen sulla fascia destra dell’attacco della Lazio, non ha dato le risposte attese. Non è positiva la gara di Matteo Cancellieri contro la Fiorentina, bocciato praticamente da tutti i quotidiani. Di seguito le sue pagelle.

CORRIERE DELLO SPORT: Cancellieri 5

GAZZETTA DELLO SPORT: Cancellieri 5

IL MESSAGGERO: Cancellieri 4,5

TUTTOSPORT: Cancellieri 5,5